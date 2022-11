'AAP में टिकट नहीं बेचे जाते', भाजपा के आरोपों पर मनीष सिसोदिया का जवाब

Delhi

Neeraj Kumar Yadav

दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप में एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने मॉडल टाउन से आप के विधायक के पीए और करीबी को गिरफ्तार किया था। विधायक के करीबी और पीए कि गिरफ्तारी गोपाल खारी नाम के शख्स के शिकायत के बाद की गई थी। शख्स ने आरोप लगाया था कि एमसीडी चुनाव के लिए उससे पैसे लिया गया था। लेकिन टिकट नहीं दिया गया। जिसके बाद से आप पर पैसे लेकर टिकट बेचे जाने के आरोप भी लग रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई टिकट के लिए पैसे दे रहा है और कोई ले रहा है, तो भी आप में टिकट नहीं बेचे जाते हैं। हाल की घटनाओं ने यही साबित किया है कि किसी ने पैसे दिए और किसी ने ले भी लिया। लेकिन वास्तव में कोई टिकट नहीं बिका।

#WATCH | Even if someone is paying money for a ticket & someone else is taking it, tickets are not sold in AAP. This is what this sequence of events has proven. Someone paid money & someone took it as well, but no tickets were actually sold: AAP Leader&Delhi Dy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/wOidm2AfUB