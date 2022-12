'मेरा नाम न तो वोटर लिस्ट में है और न हटाई गई सूची में', दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का दावा

दिल्ली नगर निगम चुनावों में वोट डालने पहुंचे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दावा है किया है कि वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और ना ही हटाई गई सूची में है।

Delhi Congress chief Anil Chaudhary: दिल्ली में आज नगर निगम चुनावों के लिए वोटिंग जारी है। 250 वार्ड के लिए वोटिंग की जा रही है। चुनावों में अहम मुकाबला भाजपा, आप और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला है। इसी दौरान दल्लुपुरा के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी पहुंचे। लेकिन वो वोट नहीं डाल पाए हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने मीडिया को बात करते हुए बताया, ''मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और ना ही हटाई गई सूची में है। मेरी पत्नी ने फिलहाल सिर्फ वोट डाला है।अभी तक ना मुझे लिस्ट के बारे में बताया जा रहा है ना मेरा नाम दिख रहा है।''

कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, ''मैं फिलहाल अभी औपचारिक जानकारी का इंतजार कर रहा हूं। अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर मेरा नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है।''

