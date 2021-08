शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार का एक और अहम कदम, अंतरराष्ट्रीय बोर्ड के साथ हुए अहम समझौते

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अगस्त 11। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने एक और महत्वपूर्ण काम किया है। बुधवार को केजरीवाल सरकार ने इंटरनेशनल बेकालॉरेट बोर्ड (International Baccalaureate Board) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई करने को मिलेगी। आपको बता दें कि इस समझौते में 159 देशों में काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय बोर्ड शामिल हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट की देखरेख में होगा छात्रों का मूल्यांकन

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि जब दिल्ली को अलग शिक्षा बोर्ड मिला था तो हर कोई ये कह रहा था कि ये वैसा ही होगा, जैसा अन्य राज्यों का बोर्ड है, लेकिन हमने ये तय किया है कि इसे बेहतर बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि राज्यों और केंद्र की तरह ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा बोर्ड है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करता है और अच्छा माना जाता है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबंधित स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण और छात्र मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की देखरेख में होगा।

The training of teachers of the schools affiliated with the Delhi Board of School Education and the student assessment will be done under the supervision of international experts: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/azZcXcsrtM