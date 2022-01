Covid19: दिल्लीवासियों के लिए आई राहत भरी खबर, कोरोना मामलों में आज आ सकती है भारी गिरावट

Delhi

oi-Anuj Shrivastava

नई दिल्ली,17 जनवरी: नए साल की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने ऐसी रफ्तार पकड़ी थी कि रोजाना के केस 28 हजार तक पहुंच गए थे। ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू के बीज आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने थोड़ी राहत भरी खबर दी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज दिल्ली में 14,000 से लेकर 15,000 तक कोरोना के नए मामले सामने आ सकते हैं। बता दें कि रविवार को राजधानी में 18 हजार 286 मामले दर्ज किए गए थे।

Delhi to report around 14,000-15,000 cases today, much less than y'day. Around 2.85cr doses have been administered in Delhi; 100% eligible population inoculated with 1st dose, 80% with 2nd dose, & 1.28 lakh people received precautionary dose: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/azwOgxHI8z