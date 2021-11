दिल्ली में ITO यमुना घाट छठ मनाने पहुंचे प्रवेश वर्मा तो AAP ने कहा- घाट बनाने में रोक तो BJP ने डाली है

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, 10 नवंबर। राजधानी दिल्ली में छठ के पर्व को लेकर सियासी घमासान जारी है। दरअसल, बुधवार को बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ITO के पास यमुना घाट पर छठ मनाने के लिए पहुंचे। उन्होंने इस दौरान आम लोगों को भी वहां छठ मनाने के लिए आमंत्रित किया। प्रवेश वर्मा ने बताया कि वो शाम तक छठ पूजा शांतिपूर्ण ढंग से शुरू होने तक यमुना घाट पर ही रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ITO के यमुना घाट पर छठ मनाने की अनुमति नहीं दी थी।

प्रवेश वर्मा ने पूछा दिल्ली सरकार से सवाल

इस दौरान प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब एमसीडी और डीडीए ने छठ मनाने की अनुमति प्रदान की है तो फिर दिल्ली सरकार ने ITO पर छठ मनाने की अनुमति प्रदान क्यों नहीं की? प्रवेश वर्मा ने कहा कि आईटीओ दिल्ली का सबसे पुराना यमुना घाट है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं कि हमें यहां छठ पूजा मनाने से आखिर क्यों रोका जा रहा है? मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि आगे बढ़िए, हम लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे।

MCD, DDA have given permission to celebrate Chhath... Why is Delhi govt not permitting to celebrate Chhath at ITO, which is the oldest ghat in Delhi. Why are we being stopped? I urge everyone to come here, we will look after their safety: BJP West Delhi MP Parvesh Sahib Singh pic.twitter.com/tTFKaCzZbF