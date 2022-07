सोनिया गांधी हेराल्ड केस: CM बघेल बोले-'जिसने दो बार PM का पद ठुकराया, उस पर करोड़ों के घोटाले का आरोप कैसे?'

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 20 जुलाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाए जाने पर केंद्र सरकार के प्रति नाराज़गी ज़ाहिर की है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सोनिया गांधी ने एक बार नहीं, बल्कि दो मर्तबा प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, ऐसी नेता पर 90 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

केंद्र और ED पर भड़के CM भूपेश बघेल

दरअसल सीएम भूपेश छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओ को सम्बोधित कर रहे थे।सीएम भूपेश बघेल ने ईडी केअधिकारियों के प्रति क्रोध जाहिर करते हुए कहा कि ईडी के अफसर अपने घर जाकर अपने बीवी-बच्चों से आंख मिलाकर बात करके बतायें, जो कार्रवाई वह कर रहे हैं वह सही है? अगर हिम्मत है तो वह ऐसा करके दिखाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि ईडी के अफसर बीजेपी शाषित राज्यों में कार्रवाई क्यों नहीं करते? बघेल ने भाजपा पर आक्रामक तेज करते हुए हुए कहा- छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे ने पनामा में गड़बड़ी की है, उसकी जांच क्यों की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार में चिटफण्ड के माध्यम से हज़ारों करोड़ की मनी लांड्रिंग हुई है, केंद्र सरकार उसकी जांच क्यों नहीं कर रही है?

The same person who declined Prime Ministership, not once but twice, has been accused of involvement in a Rs 90 crore scam: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/L0zg8yEawi