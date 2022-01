अमर जवान ज्योति की स्थापना पर सियासत,भाजपा बोली-कांग्रेस वही जिसने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए

Chhattisgarh

रायपुर, 31जनवरी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की तरफ से रायपुर में अमर जवान ज्योति की स्थापना किये जाने का एलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 3 फरवरी को अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान अमर जवान ज्योति की नींव रखेंगे। राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले इस मामले में सियासत गरमाने लगी है। छतीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव राहुल गांधी से रखवाने की खबरों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासन में जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया, जवान शहीद हुए, बेगुनाह आम लोग मारे गए तब कांग्रेस बिल में घुस गई और वीरों की शहादत का अपमान किया।

साय ने अपने बयान में कहा कि जब मुम्बई पर 26/11 का हमला हुआ, तब कांग्रेस ने पाकिस्तान पर कोई कार्यवाही नही की। विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बात खुद कांग्रेस सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे मनीष तिवारी ने कही थी कि कांग्रेस ने लगभग 55 साल के शासन में जवानों और देश की सुरक्षा को लेकर कुछ नही किया। देश की सुरक्षा का बजट महज 1 लाख करोड़ हुआ करता था मोदी सरकार ने उसे 5 लाख करोड़ कर दिया है। साय ने कहा कि कांग्रेस ने जवानों की याद में अब तक वॉर मेमोरियल तक नही बनवाया था क्योंकि शहीदों को सम्मान देना कांग्रेस की नीयत में कभी रहा ही नही। देश को याद है कांग्रेस के नेताओ ने सेना प्रमुखों पर भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है।

साय ने कहा कांग्रेस वही पार्टी है जो देश के जवानों के पराक्रम के सबूत माँगती है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करती है ।कांग्रेस वही पार्टी है जो सेना को ताकत देने वाले राफेल को भारत आने से रोकने अपनी पूरी ताकत लगाती है। ऐसे में देशभक्ति और सेना और शहीदों से जुड़ी कोई बात कांग्रेस के मुंह से शोभा नही देती क्योंकि कांग्रेस की नीयत में खोट है।साय ने पूछा 2012 में मुंबई में अमर जवान ज्योति स्मारक पर हमला करने वाले लोग कांग्रेस के रिश्तेदार थे क्या? जो उनपर कोई सख्त कार्यवाही नही कर सके।

अमर जवान ज्योति को बुझाने वाली भाजपा शहीदों का विरोध कर रही- कांग्रेस

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने विष्णुदेव साय के बयान पर कहा कि दिल्ली में 1971 के युद्ध के शहीदों और अन्य युद्ध के शहीद जवानों की स्मृति में 51 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को बुझवाने वाली भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शहीदों की यादों को चिरस्थाई बनाने के लिए बनाई जाने वाली अमर जवान ज्योति का विरोध कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की स्तरहीन देशविरोधी राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मकामी व्यक्ति है वो स्वयं की महत्ता स्थापित करने के लिए देश के शहीदों, महापुरुषों संवैधानिक संस्थाओं सभी की महत्ता धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि राज्य बनने के बाद विशेषकर भाजपा सरकार के पन्द्रह सालों में छत्तीसगढ़ की धरती पर नक्सल मोर्चे पर हमारे हजारों जवानों ने अपनी शहादत दी है। इन जवानों का कर्ज छत्तीसगढ़ की धरती पर है।भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में हमारे वीर जवानों की शहादत के सम्मान के लिए कुछ नही किया।

