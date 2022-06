छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री भानुप्रताप सिंह वर्मा , कहा- केंद्र से नहीं मिल रही राशि तो बताइये

Chhattisgarh

राजनांदगांव, 10 जून। केंद्रीय सुक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। शुक्रवार को वह अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे इस दौरान ही उन्होंने इसकी घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वह नल जल जीवन योजना के तहत चलने वाले धीरी प्रोजेक्ट की जांच करवाएंगे । उन्होंने राज्य अधिकारियों से कहा कि यदि केंद्र सरकार की किसी योजना की राशि उन्हें नहीं मिल रही है,तो जानकारी दें ,वह उसे केंद्र से दिलवाएंगे।

केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने शुक्रवार को राजनांदगांव जिला पंचायत के सभा कक्ष में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को साफ कहा है कि केंद्र की सारी योजनाओं को फायदा हर गरीब को मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री की इस बैठक में भाजपा सांसद सतोष पांडेय, कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे।

नल जल जीवन मिशन योजना की होगी जांच

राजनांदगांव में आयोजित इस बैठक में नल जल जीवन योजना के तहत चल रह धीरी प्रोजेक्ट का मामला उठा था। केंद्रीय मंत्री की बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 28 करोड़ रुपए में 24 गांव में पानी पहुंचाया जाना था, लेकिन पीएचई ‌विभाग ने 42 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ,फिर भी कई गांव में पानी भी नहीं पहुंच सका।

मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह ने इस मामले में जांच कराये जाने की बात कही है। बैठक के बाद पत्रकारों से करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा किकेंद्र सरकार प्राथमिकता में गरीब लोग हैं। मोदी सरकार चाहती है की केंद्र की योजनाओं का फायदा मिलना ही चाहिए,क्योंकि हम सब इसी लिए काम कर रहे हैं। मंत्री भानुप्रताप ने केंद्र की सारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों से डिटेल में जानकारी ली है।

राज्यपाल उइके से की मुलाकात

इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय मंत्री भानुप्रताप सिंह वर्मा ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक गतिविधियों एवं उद्योगों के विकास पर विस्तृत चर्चा हुई और इस संबंध में सुझावों का आदान-प्रदान भी किया गया।

राज्यपाल उइके ने मंत्री वर्मा से औद्योगिक विकास से संबंधित केन्द्रीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही शासन की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित योजनाओं से किस प्रकार प्रदेश सहित जनजातीय क्षेत्रों को लाभान्वित किया जाये, इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल उइके ने जनजातीय उत्पादों की मार्केटिंग को मजबूत करने के संबंध में भी चर्चा की। इस अवसर पर राज्यपाल उइके ने वर्मा को शाल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। भेट के दौरान सांसद संतोष पांडे भी उपस्थित थे।

