छत्तीसगढ़ के NRI भी कर रहे हैं, छात्रों की यूक्रेन से छत्तीसगढ़ वापसी का प्रयास, NACHA बना मदद का सेतु

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 03 मार्च। इस समय भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक है, जो इस समय यूक्रेन से निकाले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत सरकार लगातार इस संबंध में प्रयास कर रही है,लेकिन कुछ ऐसे एनआरआई संगठन भी हैं,जो भारत में ना होकर भी भारतीयों की फिक्र कर रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है " ग्लोबल छत्तीसगढ़ एनआरआई कम्युनिटी" यानि नाचा, जो अपने स्तर पर यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से संपर्क करके उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालने में जुटा हुआ है।

English summary

NRIs living all over the world are also trying to return from Ukraine to Chhattisgarh, NACHA becomes a bridge of help