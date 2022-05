छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सल मुठभेड़, DRG का जवान शहीद

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

दंतेवाड़ा, 04 मई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा-नारायणपुर जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच तीव्र मुठभेड़ होने की सूचना मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में DRG का एक जवान शहीद हो गया है।

मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही नारायणपुर से बैकअप पार्टी को भी घटना स्थल के लिए रवाना किया गया है। जानकारी के मुताबिक कि इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया है।

Narayanpur, Chhattisgarh | A jawan of the District Reserve Guard (DRG) lost his life in an encounter with Naxals in the jungle near Mungari village. Operation underway: Superintendent of Police (SP) Narayanpur, Sadanand Kumar