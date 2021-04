छत्तीसगढ़ मुठभेड़ पर बोले CM भूपेश बघेल, जवानों की शहादत बेकार नहीं होगी, गृह मंत्री शाह ने की फोन पर बात

Chhattisgarh

oi-Pallavi Kumari

छत्तीसगढ़ सुकमा एनकाउंटर अपडेट: छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर के सुकमा मुठभेड़ पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। भूपेश बघेल ने कहा कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार 4 घंटे तक फायरिंग हुई है, इस एनकाउंटर में नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। 7 घायलों को रायपुर शिफ्ट किया गया है वो खतरे से बाहर हैं। वहीं 21 जवान लापता हैं। उनको ​रेस्क्यू के लिए टीमें रवाना हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सुकमा-बीजापुर बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर को लेकर फोन पर बात की है। सीएमओ की ओर से मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से शनिवार (03 अप्रैल) को और रविवार (04 अप्रैल) को भी फोन पर बात की है। सीएम बघेल ने कहा कि वो इस वक्त असम गुवाहटी में हैं और शाम को छत्तीसगढ़ लौटेंगे।

गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लेने के लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक को राज्य में जाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद आज यानी रविवार को सीआरपीएफ के महानिदेशक (डीजी) कुलदीप सिंह ऑपरेशनल कार्य और स्थिति का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं।

न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कहा है कि नक्सलियों से जीतने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करना होगा और हम एक साथ ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। अमित शाह ने राज्य सरकार को भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी आवश्यक मदद होगी वो राज्य सरकार को दी जाएगी।

The firing between Naxals and security personnel went on for 4 hours. Naxals have suffered heavy losses. The martyrdom of our security personnel will not go in vain: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on Sukma Naxal attack pic.twitter.com/fr6hK7n2mp