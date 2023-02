भारतीय आई ड्रॉप से गई अमेरिका के लोगों की आखों की रोशनी, ड्रग कंट्रोलर ने रुकवाया प्रोडक्शन

चेन्नई स्थित एक कंपनी के आई ड्रॉप के प्रयोग से अमेरिका स्थित कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। वहीं, कई अन्य लोगों बीमार हो गए हैं। जिसके बाद भारत में कंपनी के प्रोडक्शन को रोक दिया गया है।

तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर और सेंट्रल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के सदस्यों ने चेन्नई स्थित दवा कंपनी ग्लोबल फॉर्मा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड का शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि कंपनी की आई ड्रॉप से अमेरिका में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की आंखों की रोशनी पर असर पड़ा है। यूएस ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ने बताया कि कंपनी अपनी आई ड्रॉप की सारी खेप वापस मंगा रही है।

The manufacturer was instructed to stop the manufacturing activities of all the products under the category of ophthalmic preparation till the completion of the investigation: Sources