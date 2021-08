तीसरे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब इस शख्स के शरीर में हैं कुल पांच किडनियां

Chennai

oi-Sagar Bhardwaj

चेन्नई, 11 अगस्त। मद्रास मेडिकल मिशन अस्पताल की टीम ने एक व्यक्ति का तीसरा किडनी ट्रांसप्लांट किया है और चौंकाने वाली बात ये है कि यह ट्रांसप्लांट सफल रहा और अब शख्स के पेट में एक दो नहीं पूरी पांच किडनियां हैं। जी हां, ठीक सुना आपने पूरी पांच किडनियां। व्यक्ति का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की टीम ने कहा कि पांचवी किडनी फिट करने के लिए व्यक्ति के शरीर में जगह नहीं थी, लेकिन उसे बचाना था, आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद उसके पेट में जगह बनाई गई और 5वीं किडनी को फिट किया गया।

English summary

After the third kidney transplant, now this person has a total of five kidneys in his body.