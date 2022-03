Chandigarh

oi-Vijay

चंडीगढ़। 11 साल बाद, चंडीगढ़ प्रशासन ने पानी के टैरिफ को विभिन्न स्लैबों में 3 रुपये/लीटर से 20 रुपये तक बढ़ा दिया है। यह आदेश शुक्रवार से लागू होगा। इसके पीछे प्रशासन ने पानी के दुरुपयोग को रोकने का तर्क दिया है। साथ ही, प्रशासन ने कहा है कि सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के नगर निगम के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए दरों में बढ़ोतरी की गई है।

English summary

Chandigarh hiked water tariff rates; know revised rates how effect public? Rs 3 per KL for 0-15 Kilo Litres (KL), Rs 6 per KL for 16 to 30 KL category, Rs 10 per KL for 31 to 60 KL category and Rs 20 per KL for 60 KL and above category.