एलन मस्क के ऑफर में Twitter ने दिखाई रूचि, 43 अरब डॉलर के डील पक्की -सूत्र

न्यूयॉर्क, 25 अप्रैल: दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदने की चर्चाएं तेज हो रही है। अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ट्विटर एलन मस्क की डील पर सहमत होता नजर आ रहा है। खबर है कि ट्विटर इंक (TWTR.N) ने एलन मस्क के 43 अरब डॉलर के प्रस्ताव पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया है। या यूं कहे कि एक तरह से 43 अरब डॉलर के डील पक्की होती नजर आ रही है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ट्विटर इंक (TWTR.N) एलन मस्क को लगभग 43 बिलियन डॉलर नकद में बेचने के लिए सहमत होने के लिए तैयार है। कंपनी एलन मस्क को 54.20 डॉलर प्रति शेयर नकद में बेचने के लिए डील के करीब पहुंच गई है। यह वही कीमत है जो मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी को ऑफर की थी। टेस्ला इंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने उसे अपना 'बेस्ट और फाइनल' कहा था।

Twitter Inc TWTR.N is nearing a deal to sell itself to Elon Musk for .20 per share in cash, the price that he originally offered to the social media company and called his 'best and final', people familiar with the matter said: Reuters