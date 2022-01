Air India ने सरकार को किया 'टाटा', 69 साल बाद आज से हुई Tata की, जानें बड़ी बातें

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 27 जनवरी। लंबे इंतजार के बाद अब महाराजा' की घर वापसी हो गई है। एयर इंडिया अब एक बार फिर से टाटा समूह की हो गई है। अब तक सरकार के स्वामित्व में चल रही एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है और अब ये आधिकारिक तौर पर टाटा की हो गई है। आज आधिकारिक तौर पर सरकार ने एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया। जिसके बाद आज से एयर इंडिया की कमान अब टाटा समूह के हाथों में आ गई है।

7th Pay Commission:केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आएंगे 2.18 लाख रुपए, DA को लेकर आया ताजा अपडेट

#FlyAI: A brand new chapter unfolds for Air India as part of the Tata Group.

Two iconic names come together to embark on a voyage of excellence.

Looking forward to soaring high propelled by our rich legacy & a shared mission to serve our Nation.

Welcome Aboard. @TataCompanies pic.twitter.com/iCVh5ewI7q