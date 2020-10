शशि थरूर ने अर्थव्यवस्था के इन आंकड़ों पर जताई चिंता, पूछा- क्या जल्द वाशिंगटन से बीजिंग ट्रांसफर होगा IMF?

Business

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) पर बड़ा बयान देते हुए संकेत दिया है कि भविष्य में इसका मुख्यालय अमेरिका से चीन स्थानांतरित किया जा सकता है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को चीन के सकारात्मक विकास की संख्या का हवाला देते हुए आईएमआफ के उप-कानूनों पर सवाल खड़ा किया है जिसके मुताबिक इसका मुख्यालय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में स्थित होगा। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में पूछा, क्या आईएमएफ का बीजिंग के लिए स्थानांतरण नजदीक है?

गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट के बीच एक तरफ जहां अमेरिका, भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है वहीं, चीम COVID-19 मंदी से उबरते न केवल वैश्विक आर्थिक सुधार का नेतृत्व कर रहा है बल्कि 2020 में विस्तार करने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था भी होगी। हालांक कुछ रिपोर्टों में तो यहां तक दावा किया गया है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चीन ने पहले ही अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है।

The International Monetary Fund's by-laws specify that its headquarters will be located in the world's largest economy. For 75 years this placed it in Washington,DC. With the way the US & Chinese economies are moving after #Covid-19, is the IMF's relocation to Beijing imminent?