LIC पॉलिसीधारकों के लिए जरूरी खबर, एलआईसी का शेयर पाने के लिए 28 फरवरी तक निपटा लें PAN कार्ड से जुड़ा ये काम

नई दिल्ली, 15 फरवरी। अगर आपके पास भी एलआईसी की पॉलिसी हैं और आप भी LIC IPO में निवेश करना चाहते हैं तो बिना देर किए फौरन अपने पॉलिसी को पैन कार्ड( PAN Card) से लिंक कर लें, वरना आपको LIC IPO लेने में मुश्किल होगा, आपको अगर आईपीओ में रिजर्वेशन चाहिए तो 28 फरवरी से पहले आपकी एलआईसी पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एलाईसी के आईपीओ में रिजर्वेशन का मौका नहीं मिलेगा। आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेगी, जो पॉलिसीधारकों को आईपीओ में मिलने जा रही है।

LIC IPO: Must Link your Pan Card with Your LIC Policy before 28 February 2022, if you want to get LIC IPO