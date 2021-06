Business

oi-Bavita Jha

नईदिल्ली, जून 6। ई कॉमर्स कंपनियों कई बार अपने प्रोडक्ट को लेकर विवादों में आ जाती है। एक बार फिर से अमेजन के साथ नया विवाद जुड़ गया है। अमेजन पर एक बिकिनी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल अमेजन पर कर्नाटक के झंडे और राज्य चिन्ह के साथ बिक रहा है, जिसे लेकर अब बवाल शुरू हो गया है।

अमेजन पर बिक रही बिकिनी पर कर्नाटक में मचा बवाल, सरकार ने कहा-माफी मांगनी पड़ेगी

अमेजन पर बिक रहे बिकिनी को लेकर बवाल

ई -कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर ऐसी बिकिनी बेची जा रही, जिस पर अब विवाद शुरू हो गया है। अमेज़न की कनाडा वेबसाइट पर बिक रही एक बिकिनी को लेकर कर्नाटक में बवाल मचा है। इस बिकिनी पर कर्नाटक के झंडे के रंग और राज्य चिन्ह बना हुआ था, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया है।

बिकिनी को लेकर कर्नाटक में मचा बवाल

अमेजन पर बिक रहे इस बिकिनी को लेकर कर्नाटक के मंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि अमेजन को माफी मांगनी पड़ेगी। कर्नाटक के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री अरविंद लिम्बावली ने कहा कि सरकार इसके खिलाफ कदम उठाएगी और अमेजन के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि बिकिनी पर कर्नाटक के झंडे और उसके प्रतीक का इस तरह इस्तेमाल करना कर्नाटक की जनता का अपमान है।

उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अमोजन कनाडा को माफी मांगनी पड़ेगी। आपको बता दें कि अमेजन कनाडा पर बिक रहे बिकिनी पर पीले और लाल रंग के साथ कर्नाचक के राज्य का प्रतीक चिन्ह गंडभेरुंड का इस्तेमाल किया गया है। इसे लेकर हुए हंगामे के बाद अमेजन ने इसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया। हालांकि अमेजन की ओर से कोई माफी नहीं मांगी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले गूगल ने कन्नड़ को सबसे खराब भाषा कह दिया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था।

We experienced an insult of Kannada by @Google recently. Even before the scars could heal, we find @amazonca using the colours of #Kannada flag and the kannada icon on ladies’ clothes 1/2