Indian Railway: रिजर्वेशन में कैसे मिलेगा लोअर बर्थ, जानिए क्या हैं टिकट बुकिंग का तरीका

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 15 सितंबर, रेलवे की टिकट रिजर्वेशन के दौरान आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लोअर बर्थ डालते हैं, लेकिन जब रिजर्वेशन कंफर्म होकर आता है तो पता चलता है कि आपकी सीट मिडिल या ऊपर बर्थ पर हैं। कई बार ऐसा वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी होता है। ट्रेन टिकट की बुकिंग के समय आप लोअर बर्थ का विकल्प चुनते हैं, लेकिन रिजर्वेशन के बाद उन्हें नीचे की सीट नहीं मिल पाता है, अब इसको लेकर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने नियम बताया है।

दरअसल हाल ही में IRCTC ने एक ट्वीट कर लोअर बर्थ बुकिंग के नियम की जानकारी दी थी। इस ट्वीट के मुताबिक सफर कर रहे वरिष्ठ नागरिक के लिए लोअर बर्थ कोटा सिर्फ तभी होता है, जब उस व्यक्ति की उम्र 60 साल या उससे अधिक हो, वहीं महिलाओं के उम्र में ये उम्र सीमा 45 साल या उससे अधिक है। वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ कोटा तभी काम करता है, जब अकेले या दो वरिष्ठ नागरिक क साथ सफर कर रहे हो। मतलब ये कि ट्रेन में अगर दो या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक या सिर्फ एक वरिष्ठ नागरिक और उसके साथ सामान्य नागरिक हो तो उन्हें लोअर्थ बर्थ कोटे में नहीं रखा जाएगा।

मतलब अगर आपको लोअर सीट चाहिए तो टिकट की बुकिंग के समय इन बातों का खास ध्य़ान रखें। यानी जब कोई वरिष्ठ नागरिक जो कि 60 साल और महिला की स्थिति में 45 साल से अधिक की हो उसे लोअर बर्थ का कोटा तभी मिलेगा, जब अकेले सफर कर रहा हो। वहीं रेलवे ने कोरोना महामारी के बाद से वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में मिलने वाली छूट को भी खत्म कर दिया है।

