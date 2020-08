IRCTC Update: भारतीय रेलवे ने दी बड़ी राहत, अब एक महीने में बुक कर सकेंगे 12 ऑनलाइन टिकट, जानिए प्रोसेस

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। India Railway, भारतीय रेलवे के लिए ऑनलाइन टिकटों( IRCTC)को लेकर बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने ई टिकटों की बुकिंग को लेकर कई बदलाव किए हैं। यात्रियों के सफर को आसान बनाने के साथ-साथ रेलवे ने टिकट बुकिंग को भी आसान और सुविधा जनक बनाने की कोशिश की है। जिसके तहत अब यात्रियों को एक महीने में 12 ऑनलाइन ट्रेन टिकटों की बुकिंग की सुविधा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले एक महीने में एक यूजर आईडी से 6 से अधिक टिकटों की बुकिंग नहीं की जा सकती है, लेकिन अब रेलवे ने इसमें बदलाव किया है। आइए जानें कैसे आप एक ही यूजर आईडी से एक महीने में 12 ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं।

Yes, it's that simple! Just link your #IRCTC user ID with your #Aadhaar card & get the freedom to book as many as 12 tickets every month! For details, visit https://t.co/e14vjdPrzt #SmartTravel #SafeTravel #TravelWithIRCTC