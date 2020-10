SBI खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: इन दो तारीखों को बंद रहेगी ये सर्विस, बैंक ने ट्वीट कर दी जानकारी

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। SBI Yono App . देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया( State Bank of India) ने अपने खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। बैंक ने खाताधारकों को ट्वीट कर अलर्ट किया । बैंक ने खाताधारकों को जानकारी दी है कि वो दो तारीखों को निश्चित समयसीमा के दौरान योनो एप( Yono App) की सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इन दौरान योनो ऐप की सर्विस बंद रहेगी।

We request our customers to plan their banking needs accordingly and use our #InternetBanking service to avoid any inconvenience.#SBI #StateBankOfIndia #ImportantNotice #YONOSBI pic.twitter.com/yJWW2dxYB7