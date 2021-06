HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में आई परेशानी, बैंक की ओर से अब आई राहत की खबर

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, जून 15। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी के ग्राहकों को आज परेशानी का सामना करना पड़ा। HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में आज तकनीकी खामी के चलते ग्राहकों को बैंकिंग सर्विस में मुश्किलें आई। बैंक ने खुद ट्विट कर इसकी जानकारी ग्राहकों को दी और उनसे बैंकिंग मोबाइल ऐप के बजाए नेट बैंकिंग सेवा के जरिए लेनेदेन को पूरा करने की अपील की।

एचडीएफसी से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। बैंक ने लिखा कि उनके मोबाइल ऐप्लिकेशन में मे कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में परेशानी आ रही है। बैंक ने इस खामी के चलते ग्राहकों से माफी मांगी और आश्वासन दिलाया कि जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। बैंक ने प्राथमिकता से इस तकनीकी खामी को दूर की। कुछ घंटों के बाद इस सर्विस को बहाल कर दिया गया। बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा ऐप की सर्विस सुचारू रूप से बहाल हो गई। आपको बता दें कि बैंक की डिजिटल सेवाओं में कई बार तकनीकी खामी हो जाती है। वहीं बैंक लगातार अपने बैंकिंग सेवाओं में विस्तार और सुधार कर रहे हैं।

Please note the issues around mobile banking app is now resolved. Customers can now use NetBanking and mobile banking app for transactions. We regret the inconvenience and thank you for your patience.