गुड न्यूज: PNB खाताधारकों को बड़ी राहत, बैंक ने घटाए सर्विस चार्ज, अब घर बैठे मंगवाएं बैंक से कैश

नई दिल्ली, मई 20। अगर आपका बैंक खाता देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने बड़ी राहत दी है। बैंक ने खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर दी है। बैंक ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए अपनी सर्विस चार्जेज में बदलाव किया है। बैंक ने डोरस्टेप सर्विस चार्ज में कटौती कर ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। इस राहत के साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के बीच अब खाताधारक घर पर ही बैंकिंग संबंधी कामों को निपटा सकेंगे।

Announcement 📢

In view of the Pandemic, cash withdrawal service through Doorstep Banking has been reduced to Rs 50. For more information, log on to: https://t.co/wArxNqERSM

pic.twitter.com/lh0IJhxITA