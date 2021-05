बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच इस बड़े बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है मोदी सरकार

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, मई 19। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा दिया है। महामारी ने आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लटकडाउन और कर्फ्यू के चलते देश की अर्थव्यवस्था फिर से हिल गई है। ऐसे में कोरोना संकट के बीच सरकार क बड़े बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बेचने जा रही है। केंद्र सरकार एक्सिस बैंक बैंक में अपनी इक्विटी को बेचने जा रही है, जिसके शुरुआत भी की जा चुकी है। केंद्र सरकार एक्सिस बैंक के अपने 5 करोड़ 80 लाख शेयर को बेचकर 4000 करोड़ रुपए जुटाएगी। इन शेयरों को स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया(SUUTI) के जरिए बेचा जा रहा है।

एक्सिस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। इस बैंक में सरकार अपने शेयर को बेचने जा रही है। एक्सिस बैंक में अपनी 1.95 फीसदी तक की हिस्सेदारी को केंद्र सरकार बच रही है। ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। बुधवार को इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो गुरुवार को भी जारी रहेगी।

बुधवार को सरकार को ऑफर फॉर सेल में अच्छा रिस्पांस मिला है। भारत सरकार के डिपार्टमंट ऑफ इवेस्टमेंट एंड पबलिस एसेस्ट मैनेजमेंट की ओर स इसकी जानकारी साझा की गई। विभाग की ओर से ट्वीट कर इसके बारे में डिटल दी गई है। इस ट्वीट के मुतबिक जहां बुधवाार को ये ऑफर फॉर सेल नॉन-रिटेल इनवेस्टर्स के लिए खुला था तो वहीं गुरुवार को इसे आम निवेशकों के लिए खोला जाएगा। इस गुरुवार को ही फिर बंद कर दिया जाएगा। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 680 रुपए तय किया गया है।

Offer for Sale of SUUTI shares in Axis Bank got good response on day one. Issue subscribed over 4 times of base size at a clearing price above the floor price by non-retail investors. SUUTI has decided to exercise the green shoe option.Retail investors get chance to bid tomorrow. pic.twitter.com/vEGKuJCMcb