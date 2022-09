केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, अब राजधानी-शताब्दी, तेजस ट्रेनों में कर सकेंगे फ्री में सफऱ

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की इस घोषणा से कर्मचारियों के लिए अब ट्रेन का सफर बहुत सस्ता हो गया है। अब केंद्रीय कर्मचारी तेजस, शताब्दी, राजधानी जैसी ट्रेनों में फ्री में या फिर बहुत कम दरों पर सफर कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ये तोहफा उनके आधिकारिक यानी ऑफिशियल दौरों के लिए दिया है।

केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अब तेजस, शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों में सफर के लिए किफायती दरों या फ्री में ट्रैवल का मौका दिया है। केंद्र सरकार ने अधिकारियों ने ऑफिशियल टूर के लिए इन ट्रेनों में उन्हें रियायत देने का फैसला किया है। कर्मचारी इस का लाभ केवल ऑफिशियल ट्रिप, ट्रेनिंग, ट्रांसफर या फिर रिटायरमेंट जर्नी के लिए ही उठा सकेंगे। पर्सनल ट्रैवल के लिए उन्हें ये ऑफर नहीं मिलेगा।

किन्हें मिलेगी छूट

सरकार ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि प्रीमियम ट्रेनों, प्रीमियम तत्काल ट्रेनों के अलावा राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, तेजस जैसी ट्रेनों में फ्री या किफायती सफर करने की इजाजत केवल उन्हीं अधिकारियों को मिलेगी ये विभाग के OM के पैरा 2A (ii) के अनुसार ही तय होगा। कर्मचारियों के सैलरी के आधार पर उन्हें ये सुविधा मिलेगी।

English summary

Good News for Central Government Employees, They will be Now able to travel in Tejas and Shadabdi Express Free of Cost