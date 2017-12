Flipkart Big Shopping Days Sale- हर चीज पर 70% तक की छूट

भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्‍टोर Flipkart ने 7 दिसंबर से 9 दिसंबर 2017 तक बिग शॉपिंग डे (BIG SHOPPING DAYS) मनाने वाली है। इस दो दिनों के महासेल में ग्राहकों को बंपर डिस्‍काउंट मिलेगा वो भी हर प्रोडक्‍ट पर। इसके अलावा एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ग्राहकों को मिलेगा 10% का डिस्‍काउंट। तो फिर देर किस बात की है अभी Flipkart पर जाइए और चुनिए अपनी पंसदीदा चीजें। जानिए उनके दाम और साथ में एक्‍स्‍ट्रा बचत के तरीके।

Big Shopping Days Discount Sneak Peek:

Best Offers on Mobiles:

मात्र 39,999 या फिर उससे कम दाम में पाएं Pixel 2!

Mi A1 पर बंपर ऑफर। खरीद पर पाएं 2000 रुपए का ऑफ। अब मात्र 12,999 रुपए में।

iPhone 7(32GB) होगा मात्र 39,999 रुपए।

लॉन्‍चिंग ऑफर के तहत ग्राहकों को Redmi 5A मिलेगा मात्र 4999 रुपए में। बिक्री 7 दिसंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।

एक और स्‍मार्टफोन होगा लॉन्‍च जिसका नाम है Infinix Zero5 Pro and with 6GB RAM, 128 GB Storage, 2x Optical Zoom, and Dual Camera, it is offered for Rs. 19,999.

अन्‍य ऑफर

Laptops, Speakers, Mobile Accessories पर 60% का डिस्‍काउंट। इसके अलावा टीवी और अन्‍य एप्‍लांइसेस की खरीद पर 70% का ऑफ। फैशन के टॉप ब्रांड की खरीद पर 50-80% का ऑफ।

Click here to check out the latest offers and revealed price on smartphones at the Flipkart Big Shopping Days Sale now! Check more offers at Oneindia Coupons!