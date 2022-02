Shopee App पर बैन लगाने की उठी मांग, शॉपी एप को क्यों दूर रखा गया प्रतिबंध से?

Business

oi-Dhirendra Giri

रायपुर,17 फरवरी। भारत सरकार ने काफी सारी चाइनीज मोबाइल एप्‍स पर प्रतिबंधित लगा दिया है,बावजूद इसके कुछ अभी भी बची हुई हैं। अब भारत में शॉपी एप पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। शॉपी एप अभी भी प्रतिबंध सूची से बाहर है ,इसलिए व्यापारिक संगठन कन्‍फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट इसपर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग कर रहा है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष और कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने इस संबंध में जानकारी दी।

अमर पारवानी ने बताया कि कैट ने केंद्र सरकार से चायनीज़ एप शॉपी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कैट ने भारत सरकार की तरफ से 54 चीनी मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगाने की सराहना करते हुए आश्चर्य जताया कि शॉपी एप को प्रतिबंधित से क्यों दूर रखा गया है,यह समझ से बाहर है। अमर परवानी ने बताया कि shopee एप को शॉपी गरेना फायर नाम की कंपनी चलती है, जो की प्रतिबंधित है।

While appreciating the GOI for banning 54 Chinese Apps, @CAITIndia has urged Shri @PiyushGoyal & Shri @AshwiniVaishnaw to also include the app “Shopee”in the list of banned apps as it not only possesses significant threat but is also in violation of India’s sovereign laws. pic.twitter.com/AKHYUTAyMc