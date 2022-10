Mother Dairy Prices: त्योहारी सीजन में आम आदमी को झटका,मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, जानिए क्या हो गई कीमत?

Business

मदर डेयरी ने बढ़ाए दाम: त्योहारी सीजन में आम आदमी को तगड़ा झटका लगा है। आज मदर डेयरी ने दिल्ली-एनसीआर में फुल क्रीम मिल्क और Cow Milk के दाम बढ़ा दिए है। डेयरी ने आज दो रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है, नई कीमतें आज से लागू भी हो गई हैं। आज से मदर डेयरी का फुल क्रीम मिल्क 63 रु का हो गया है तो वहीं Cow Milk का दाम अब 55 रु हो गया है। इस बारे में डेयरी के प्रवक्ता ने कहा है कि 'कम बारिश की वजह से फसलें खराब हुई हैं और इसकी वजह से चारे की कीमतों में इजाफा हुआ है इसलिए हमने दूध के दाम बढ़ाए हैं।' आपको बता दें कि मदर डेयरी से पहले अमूल ने दूध के दाम बढ़ाए थे। निश्चित तौर पर त्योहारी सीजन में दूध के दाम बढ़ने से आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है।

आपको बता दें कि Mother Dairy देश की लोकप्रिय डेरी कंपनी है, जो कि National Dairy Development Board का ही पार्ट है। इसकी स्थापना 1974 में एनडीडीबी को रूप में की गई थी। ये कंपनी दुग्ध उत्पादकों के अलावा तेल, सब्जियों और फलों का उत्पादन करती है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2020 तक मदर डेयरी का revenue o ₹10,000 करोड़ रुपये के आस-पास था। इसके फाउंडर Verghese Kurien थे, इस संस्थान को शुरू करने का मकसद ग्रामीण और छोटे शहरों में डेरी उद्योग को बढ़ावा और लोगों को रोजगार मुहैया करवाना था , जिसमें ये कंपनी कामयाब भी हुई है। इसकी शुद्धता ही इस विश्वसनियता है।

ये हैं मदर डेयरी उत्पाद

दूध पीने के फायदे

आपको बता दें कि दूध को संतुलित आहार कहा जाता है। दूध से आपको सारे पोषक तत्व मिलते हैं। दूध आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। अगर आप रोज रात में दूध पीते हैं तो आपका पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है। लोगों को कब्ज की समस्या नहीं होती है। दूध पीने से बॉडी को एनर्जी मिलती है और लोगों का तनाव भी कम होता है। दूध आपको मजबूती तो देता ही है साथ ही आपके नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करता है।

