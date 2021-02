Bank of Baroda: बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 1 मार्च से लागू होंगे ये नियम

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। Bank of Baroda. सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। बैंक ने खाताधारकों के लिए 1 मार्च से लागू होने वाले नए आईएफएससी कोड को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। बैंक ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है, जिसमें विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल हुए देना बैंक और विजया बैंक के ग्राहकों को नया आईएफएससी कोड लेने की अपील की है। ऐसे में अगर चंद दिन ही बचे है, जिसके बाद आपका पुराना आईएफएससी कोड काम नहीं करेगा।

Dear customers, please make a note that the e-Vijaya and e-Dena IFSC Codes are going to be discontinued from 1st March 2021. It’s easy to obtain the new IFSC codes of the e- Vijaya and Dena branches. Simply follow the steps and experience convenience. pic.twitter.com/SgqrzwHf6e