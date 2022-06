VIDEO: ट्रेन आ रही थी तभी रेल-कर्मी को पटरी पर पड़ा दिखा शख्स, चंद सेकंड में यूं बचाया

Bizarre

oi-Vijay

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के फर्ज निभाते कुछ दृश्य ​लोगों का दिल जीत लेते हैं। आरपीएफ के जवान हों या रेलवे फाटक पर तैनात गार्ड..इनकी सतर्कता और निगहबानी के कारण रोजाना बहुत-सी अनहोनी घटनाएं टल जाती हैं। रोजाना कई जिंदगियां बच जाती हैं। अब देखिए न यह वीडियो, किस तरह झंडी दिखाने वाले कर्मचारी ने एक इंसान को बचा लिया..

सेवा, सुरक्षा और सहयोग

A precious life was saved by the courageous act of help by on-duty staff, who jumped on tracks himself to save a person from getting gravely injured.

Indian Railways is proud to have daring & diligent staff like H. Satish Kumar and commends his bravery. pic.twitter.com/gcnHCrtXg4