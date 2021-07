Video: देर रात तेज आवाज के साथ धरती पर गिरा आग का गोला, जानिए कैसे आपको बना देगा करोड़पति

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। Meteor Crash Earth. धरतीवासियों को हाल ही में एक अनोखी आकाशीय घटना देखने को मिली, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। यूरोपीय देश नार्वे( Norway) में हैरान कर देने वाली कुदरती घटना देखने को मिली है, जिसमें देर रात आसमान से उल्कापिंड (Meteorite) की बारिश हुई। अंधेरी रात में अचानक आकाश पीली रौशनी से नहा गया। तेज आवाज के साथ आग का गोला धरती पर गिरा, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इस अद्भुत घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

NEW ☄️ An “unusually large” meteor illuminated the night sky over Norway — at least some of it came rumbling down near capital Oslo pic.twitter.com/mOyVLezpkr