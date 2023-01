'नर्क के दरवाजे' का एक और VIDEO आया सामने, 50 साल से निकल रही आग, कैसे बना ये नहीं पता

Turkmenistan में एक रहस्यमयी गढ्ढा है, जिसमें अपने आप आग जल रही। इसे लोग नर्क का दरवाजा भी कहते हैं।

पृथ्वी पर कई ऐसी रहस्यमयी जगह भी हैं, जिनको आम इंसानों ने कम देखा। ऐसे में जब उनके फोटो और वीडियो सामने आते हैं, तो लोग दंग रह जाते हैं। अब एक रहस्यमयी गड्ढे की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। जिसे लोग 'नर्क का दरवाजा' बता रहे। (वीडियो-नीचे)

This place on our planet has been on fire for more than 50 years; it's called the 'Gates of Hell'#Turkmenistan pic.twitter.com/Xjoz9IYujy