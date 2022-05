Bizarre

नई दिल्‍ली, 04 मई: कहते हैं किस्‍मत कब राजा को रंक और रंक को राजा ये कोई नहीं जान सकता। ऐसा ही कुछ एक ट्रक चलाने वाले ड्राइवर के साथ हुआ। वो अपनी किस्‍मत अजमाने अपना परिवार और देश छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) कुछ सालों पहले चला गया था। मुजीब के साथ इस ईइ-उल-फितर को कुछ ऐसा हुआ कि वो रातों रात करोड़पति बन गया।

truck driver who went from India to Dubai to work became a millionaire in a few minutes, know how