Video: देश में पहली बार JCB से चोरी! बदमाश बुलडोजर से उखाड़ ले गए 27 लाख रुपए से भरा ATM

Bizarre

oi-Love Gaur

मुंबई, 25 अप्रैल: पूरे देश में इन दिनों जेसीबी मशीन यानी बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। इस बीच महाराष्ट्र से हैरान कर देने वाली चोरी की घटना सामने आई है। महाराष्ट्र के सांगली में चोरों ने एटीएम मशीन को उखाड़ने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। क्या है पूरा मामला पढ़िए...

While in other states JCB bulldozers are used to remove illegal enroachments of rioters.

In Maharashtra's Sangli, JCB bulldozer was used to loot a ATM machine in

Such is the fearlessness of goons. pic.twitter.com/XSmBbv7Qnr