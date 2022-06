धरती से दूर जा रहा है चांद, जानिए क्यों इस खबर से मची खलबली

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। चंदा मामा दूर के...। अब तक ये लाइने आपने लोरी में, कविताओं में सुनी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बात बिल्कुल सच है। चंद्रमा धीरे-धीरे हमसे दूर जा रहा है। हमारा चांद धीरे-धीरे हमसे दूर जा रहा है और एक दिन हमसे बहुत दूर हो जाएगा। नासा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक चंद्रमा हर साल 1.5 इंच दूर जा रहा है। एक दिन ये चांद बहुत दूर चला जाएगा। सोचिए चांद के दूर जाने के बाद धरती पर क्या असर होगा।

English summary

The moon is moving away from Earth at a rate of 1.5 inches per year, Know How its effect Human Life