मोहब्बत की कोई उम्र नहीं, 95 साल के दादा ने 85 साल की प्रेमिका संग लिए सात फेरे, हनीमून का बताया प्लान

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन.....बॉलीवुड का ये रोमांटिक गीत यूनाइडेट किंगडम के एक लव कपल पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इन दिनों इस कपल के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। जिस उम्र में लोग जीवन से थक जाते हैं, उस उम्र में आकर इस कपल ने जिंदगी की नई शुरुआत की है। यूनाइडेट किंगडम में रहने वाले 95 साल के जुलियन मोयल ने अपनी 85 साल की गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली।

Julian Moyle has proved it's never too late to find the one.

The 95-year-old has got married for the first time in his life to his soulmate, 84-year-old Valerie Williams, and said the joyous occasion was "like a new year". pic.twitter.com/hkqF1vlGRw