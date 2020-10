Video: ये शेर गुजराती समझता है! आधी रात घर जा रहे बाइक सवार के लिए खाली किया रास्ता

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक डरावना वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो को देखने वाले भी खौफ के मारे कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स रात के अंधेरे में बाइक से जा रहा है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर सड़क के बीचों-बीच बैठे एक खूंखार शेर के ऊपर पड़ती है। हालांकि इस दौरान बाइक सवार घबराता नहीं है और वह शेर को रास्ते से हटाने के लिए अजीबोगरीब आवाज निकालता है।

My lion hearted staff pleads (in Gujarui) that I am there full day in your service so now please let me go and the King gracefully agrees.