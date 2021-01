Covid-19 वैक्सीन लेते हुए जादूगर ने परफॉर्म की अपनी फेमस ट्रिक, चम्मच मोड़ने का Video Viral

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। coronavirus vaccine: कोरोना वायरस संकट के बीच कई देशों में कोविड-19 वैक्सीन महामारी के खिलाफ एक उम्मीद की किरण बना है। भारत में भी पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब उसके टिकाकरण (Vaccination) को लेकर सभी तैयारी शुरू हो गई हैं। इस बीच कई देश की सरकारों ने लोगों को वैक्सीन का टीका लगाना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में इजरायल (israeli) के मशहूर जादूगर उरी गेलर (Uri Geller) ने भी वैक्सीन का टीका लगवाया, उन्होंने इस पल को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है।

Hi my dear friends! I got my vaccination 💉 today it did not hurt at all, I feel fine and I urge everyone definitely those over 60 to get the shot! Please! By the way I am 74. Love you all!❤️ pic.twitter.com/jcfBMyGICN