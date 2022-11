1000 रुपए जमा करने गए शख्स ने बैंक स्लिप के राशि कॉलम में लिखा- 'तुला राशि', कैशियर ने पीट लिया माथा

Bizarre

oi-Mukesh Pandey

Viral Indian Bank Slip: यूपी के मुराबाद में बैंक की एक ब्रांच में पैसे जमा करने गए शख्स की जमा पर्ची पर लिखी एक बात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये स्लिप इंडियन बैंक की है। जिसे ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। दरअसल शख्स को इंडियन बैंक की मुरादाबाद ब्रांच में एक हजार रुपए जमा करने थे। आइए जानते हैं कि आखिर शख्स ने जमा पर्ची पर कौन सी ऐसी बात लिखी जिसकी इतनी चर्चा हो रही है...

इंडियन बैंक ( पूर्व में इलाहाबाद बैंक) के खाते में पैसा जमा करने एक शख्स मुरादाबाद शाखा पहुंचा। जब वो जमा पर्ची और पैसे के साथ काउंटर पर पहुंचा तो बैंक कर्मियों ने स्लिप देखी तो उसमें सुधार करने को कहा। वहीं शख्स ने अपनी समझ के हिसाब से स्लिप को को सही भरा था।

In first sight person may be wrong, but the fact is word should be as 'धनराशि' in place of 'राशि', so person is not wrong