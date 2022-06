Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 25 जून: डॉग इंसान का सबसे करीबी दोस्‍त होता है। लोग अपने पालतू कुत्‍ते की अपने बच्‍चों जैसी देखभाल करते हैं और साथ ही अपने डॉग को तरह--तरह की ट्रेनिंग देते है और कुत्‍ते भी उनकी उम्‍मीदों पर खरे उतरते हैं। एक ऐसे हीकुत्‍ते का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुत्‍ते की कमाल देखकर आपके चेहरे पर मुस्‍कान आ जाएगी।

English summary

Dog practiced ramp walk by placing a glass full of water on his head, it will be fun to see the video of the dancing dog