स्‍टेज पर डांसर डांस कर रही थी तभी वहां एक कुत्‍ता आ गया उसने डांसर के प्रर्दशन को बिगाड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने अपना डांस नहीं रो‍का।

Bizarre

oi-Bhavna Pandey

सोशल मीडिया पर एक बिल्‍कुल नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक डांसर जब स्‍टेज पर डांस कर रही थी तभी वहां एक अवारा कुत्‍ता स्‍टेज पर चढ़ गया। स्‍टेज पर चढ़ते ही कुत्‍ता डांसर को परेशान करने लगा लेकिन डांसर ने अपना डांस नहीं रोका। इस छोटी सी क्लिप को टि्टर पर शेयर किया गया और थोड़ी ही देर में ये वीडियो वायरल हो गया। कुत्‍ते के स्‍टेज पर आने और उसके द्वारा डांसर को परेशान किए जाने के बाद भी डांसर पूरी तल्‍लीनता और भाव के साथ डांस करती है जिसे देखकर लोग हैरान है और डांसर की जमकर तारीफ कर रहे है। (नीचे वीडियो )

English summary

dog came in the middle of the dance on the stage, but the dancer did not stop, watch the happy video