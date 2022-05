Bhakra Railway: 73 वर्षों से इस ट्रेन में नहीं लगता कोई किराया, सबके लिए फ्री क्यों है सेवा ? जानिए

Bizarre

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 11 मई: ट्रेन में सफर करते हुए आपने भी देखा होगा कि कई बार किसी वजह से बिना टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों की क्या हालत होती है। उन्हें टीटीई के सामने कई तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। ज्यादातर समय जुर्माने के तौर पर मोटी रकम देकर टिकट बनवाना पड़ता है। लेकिन, देश में दशकों से एक ऐसी ट्रेन भी चल रही है, जिसमें टिकट लेने का झंझट ही नहीं है। जिनती बार मन करे सफर कीजिए और आपको एक भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस रेलवे की कहानी काफी रोचक है, तो यह अपने देश की एक महत्वपूर्ण विरासत भी बन चुकी है। इसलिए ट्रेन के संचालन पर काफी खर्च आने के बावजूद, मुफ्त वाली यह सेवा अबतक बरकार रखी गई है।

English summary

Bhakra Railway is providing free services to the passengers for the last 73 years. No ticket is required to travel in this train. This train is running to save the heritage