Bizarre

oi-Bhavna Pandey

90 Year old man jumped from the sky: जीवन के अंतिम पड़ाव में जब आदमी चलने-फिरने तक को मजबूर हो जाता है उस उम्र में एक बुजुर्ग ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। 90 साल की उम्र के इस बुजुर्ग ने 15 हजार की ऊंचाई पर आसमान में जाकर नीचे छलांग लगाई है। जिसके बाद इस शख्‍स का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, इतनी ऊंचाई से बुजुर्ग को छलांग लगाते देखकर हर कोई दंग हो रहा है।

English summary

90 year old man jumped from the sky from 15,000 feet, know why he did such a dangerous stunt at this age