साइबेरिया की बर्फ में जमा मिला 28,000 साल पुराना शेर का शावक, मूंछ-दांत और बाल अभी भी पहले जैसे

मॉस्को, 08 अगस्त: रूस के साइबेरिया की बर्फ में जमी हुई अवस्था में संरक्षित शेर के शावक की बॉडी मिली है, जिसको लेकर वैज्ञानिक ने खुलासा किया है कि इस शावक की मौत करीब 28,000 साल पहले हुई थी। रिपोर्टस के मुताबिक शावक की मूंछ भी बरकरार है। इसके अलावा शावक के दांत, त्वचा, सॉफ्ट टिशू और अंग ममीफाई यानी ममी बन गए, लेकिन वो पूरी तरह से कायम हैं। जानकारी के अनुसार वैज्ञानिकों को साल 2017-2018 में साइबेरिया में जमे हुए शेर के 2 शावक मिले थे, जिनमें से एक 28,000 साल पुराना बताया जा रहा है।

This CAVE LION cub is arguably the best preserved #iceage animal ever found!

It's name is Sparta.

In a paper published today with colleagues from 🇷🇺 🇯🇵 & 🇫🇷, we use DNA & 14C to show that it's a female cub that died c 28,000 years ago.

Read more here:https://t.co/Vc2VI7VFfJ pic.twitter.com/NkXTFCvsyB