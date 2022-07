जानिए छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट का अहम फैसला, अब विधवा बहू को मिले जरूरी अधिकार !

Bilaspur Chhattisgarh

बिलासपुर, 13 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिलाओं के अधिकार के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक अब विधवा हो चुकी महिला को ससुराल वालों से भरण पोषण मिलेगा। दरअसल इस फैसले से पहले तक हिंदू विवाह अधिनियम में इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। देश में महिला अधिकारों को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से आया महत्वपूर्ण आदेश महिलाओं को जानना जरुरी है।

