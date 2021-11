बिस्कुट वाले का LOVE LETTER हुआ वायरल, लिखा- Dear Marie. Today is a Goodday....

LOVE LETTER हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे बिस्कुट वाले के इस लव लेटर को आईपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा ने ट्विटर पर शेयर किया है। शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि बिस्कुट वाले का प्रेम-पत्र। एक प्रेम पत्र... देखिये प्रेम सबको कैसे बांध लेता है....#Competitors को भी...

आईपीएस अधिकारी ने शेयर किया लेटर

बिस्कुट वाले ने इस लव लेटर को बिल्कुल अलग अंदाज में लिखा है। इस प्रेम पत्र में उसने कई सारे बिस्किट के नाम भी ले डाले हैं। आइए जानते हैं क्या लिखा है इस लव लेटर में... लेटर की शुरुआत में लिखा है, बिस्किट वाले का लव लेटर । आगे लिखा है। Dear Marie. Today is a Goodday. U have Krack Jacked my Little Heart. Now I am in 50-50 state of mind. Don't break my Fantasy. Meet me at Parle Junction.Plz dontplay Hide n Seek. Have a nice day tumhara Tiger.

Highly Imaginative and Entertaining.I pray that his wishes come Kur-Kure Kur-Kure एकदम पूरे हो जायं🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — 𝑹𝒂𝒌𝒆𝒔𝒉 𝑫𝒘𝒊𝒗𝒆𝒅𝒊 𝑪𝑭𝑨(𝑰𝑪𝑭𝑨𝑰)📚 (@rakesh1963) November 15, 2021

लोगों ने किया पसंद

बिस्कुट वाले का ये अनोखा लव लेटर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस लेटर ने हर किसी का दिल जीत लिया है। लोगों ने इस लव लेटर को देखकर कहा कि यह बहुत ही काल्पनिक और मजेदार है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी इच्छा पूरी हो। वहीं एक ट्विटर यूजर ने कहा कि एक लाईन उससे छूट गई कि इस बिस्कुट को कुत्तों के सामने मत फेंकना बसन्ती......