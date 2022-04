बिहार में सभी लोगों का होगा अपना घर, राज्य सरकार दे रही घर बनाने के लिए ज़मीन

Bihar

oi-Inzamam Wahidi

पटना, 22 अप्रैल 2022। बिहार में अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और ना ही ज़मीन है। राज्य सरकार ऐसे लोगों को सौगात देने जा रही है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है। बिहार सरकार की तरफ़ ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिसके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। उन लोगों को राज्य सरकार की तरफ़ से तीन डिसमिल ज़मीन देने का फ़ैसला लिया है।

English summary

In Bihar, all the people will have their own house, the state government is giving land to build a house