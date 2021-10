बिहार के डिप्टी CM बोले- पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए रद्द किया जाए Ind Vs Pak मैच

Bihar

पटना, 19 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा बिहार के प्रवासी मजदूरों की निर्मम हत्या को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। आतंकी हमलों से डरे कई प्रवासी मजदूर अब पलायन कर रहे हैं, अब वह कभी कश्मीर नहीं जाना चाहते। इस बीच पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब टी20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को होने वाले भारत-पाक मैच को रद्द किए जाने की मांग तेज हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी इस मांग का समर्थन किया है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार कर भारत में घुसे आतंकवादियों ने कई नागरिकों और मजदूरों की हत्या कर दी। घाटी में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। रविवार को आतंकवादियों ने दो गैर स्थानीय मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि एक मजदूर को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था। आतंकवादियों की इस करतूत के बाद अब पाकिस्तान को लेकर देश में गुस्सा भरता ही जा रहा है। इसका असर अब भारत-पाकिस्तान के होने वाले मैच पर भी देखने को मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद बिहार के उप-मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी मैच रद्द करने की मांग की है।

I think such things (India vs Pak match in upcoming ICC T20 World Cup) should be halted...so that Pak get a message that if they keep supporting terrorism, India will not stand by them on any matter: Bihar's Dy CM Tarkishore Prasad on recent targeted civilian killings in J&K pic.twitter.com/ZZejMBFA1y