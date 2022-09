'हमारे विभाग के लोग चोर हैं, हम उनके सरदार', जानिए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने क्यों कहा ऐसा?

Bihar

oi-Rahul Goyal

कैमूर, 13 सितंबर: बिहार सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भरे मंच से अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कृषि मंत्री सुधाकर सिंह खुद भी सुर्खियों में आ गए है। दरअसल, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा, 'हमारे (कृषि) विभाग में कोई ऐसा नहीं है जो चोरी नहीं करता हो और हम उन चोरों के सरदार हैं। मेरे ऊपर और भी कई लोग हैं...।' आपकों बता दें कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इससे पहले 'चावल गबन' को लेकर भी विवादों में आ चुके हैं।

कृषि मंत्री सुधाकर सिंह सोमवार 12 सितंबर को बिहार के कैमूर प्रखंड पहुंचे और यहां एक जनसभा को संबोधित किया। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए भरे मंच से कहा, 'हमारे (कृषि) विभाग में कोई ऐसा नहीं है जो चोरी नहीं करता हो और हम उन चोरों के सरदार हैं। मेरे ऊपर और भी कई लोग हैं...।' इतना ही नहीं, उन्होंने गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 'सरकार नई तो बन गई है, लेकिन ये वहीं पुरानी सरकार है और इसके चाल चलन भी पुराने हैं। हम लोगों तो कहीं-कहीं हैं, लेकिन जनता को लगाकर सरकार को आगाह करना होगा।'

किसानों को मंच से संबोधित करते हुए मंत्री सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि कृषि मंत्री द्वारा दिए गए इस बयान का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। हालांकि, पार्टी की तरफ से कृषि मंत्री के इस बयान पर अभी कोई प्रतिक्रियां नहीं आई है।

#WATCH | There is not a single wing of our (agriculture) dept that does not commit acts of theft. As I am the in-charge of the department, I become their Sardar (chief)...There are many more people above me: Bihar Agriculture Min S Singh, in Kaimur (12.09)

(Source: Viral video) pic.twitter.com/p6mNVRgr60